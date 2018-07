Maradona se ofrece “gratis” como nuevo seleccionador de Argentina

“Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad". Son palabras de Maradona, que recoge el diario Olé, tras la eliminación de Argentina.