Imágenes inéditas del viaje de Cristina de Borbón a Abu Dabi para reencontrarse con su padre: "Fue a pedir instrucciones"

Las imágenes, según aseguraba el entorno cercano a la infanta, caían como un jarro de agua fría sobre Cristina, quien no era conocedora hasta el momento de la relación que su todavía marido comenzaba con otra mujer.

Tal y como han explicado los colaboradores, Cristina no solo viajó para hablar con su padre, si no para hablar con su jefe y recibir instrucciones, pero lo que el rey emérito no esperaba encontrarse era a una Cristina que seguía justificando a su marido y padre de sus hijos, y es que la infanta Cristina habría excusado a Iñaki diciéndole a su padre que lo había pasado muy mal los últimos tiempos.