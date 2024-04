Entrevista exclusiva a Mayte Zaldívar, hoy en '¡De viernes!': la ex mujer de Julián Muñoz se abre en canal

La salud de Julián Muñoz preocupa, y mucho, a sus familiares amigos. El que fuera alcalde de Marbella atraviesa por un momento muy delicado y una de las personas que no se separa de su lado es su ex mujer y madre de sus hijas. Mayte Zaldívar se sienta en '¡De viernes!' para explicar la última hora del delicado estado de salud de su ex marido y para contar en primera persona cómo está siendo esta última etapa junto al padre de sus hijas.