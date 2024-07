Rosa López se rompe al recordar al fallecido Àlex Casademunt: "No soy capaz de hacer un concierto por él"

" Se nos van y no aprendemos , se van los grandes, personas bonitas y la vida continúa. Yo muchas veces evito hablar de él porque no soy capaz de hacer un concierto por Àlex porque vivimos en un mundo en el que todo se toma como demagogia. Àlex era un fuera de serie, era un tío muy alegre, aunque diera esa imagen de tío duro".

La granadina ha confesado que no es capaz de cantar el tema que cantaban en grupo, 'A tu lado' , porque le da muchísima pena darse cuenta de que ya no están todos los que interpretaban esa canción:

"Yo antes siempre les decía a mis compañeros 'madre mía, cuando seamos viejecitos y ya no estemos aquí todos los que cantamos esta canción y mira, qué pronto se nos fue. Me hace mucho daño cantar esa canción, la he quitado del repertorio de mis conciertos".