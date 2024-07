Ana Illas revela qué le dijo Finito cuando le contó que estaba embarazada de otro hombre: ''Ese niño tendría que ser mío"

Tras toda la polémica que ha ido surgiendo durante los últimos meses alrededor de Ana Illas y Finito de Córdoba , la novia de Ángel Cristo ha decidido dar un paso al frente, no callarse más y contar en '¡De viernes!' cómo fue realmente su historia de amor.

Respecto a q ué ocurrió en su vida para que decidiese poner fin , Ana lo explica: ''Yo no iba a ser la otra. Él no se ha ido nunca, él siempre ha estado'', y revela que 20 días después de casarse él siguió intentando mantener una relación con ella, pero confiesa que ella se negó.

Ana afirma que las llamadas a lo largo de los años siguieron siendo continuas entre ambos y confiesa algo que era desconocido hasta ahora : ''Cuando yo le digo que estoy embarazada hubo un silencio y le digo 'dime algo' y me dijo: 'que ese niño o niña debería haber sido mío''.

''Yo corto con él y corto con él, que se podría haber producido en muchas ocasiones, sí'', continúa, y revela que huyó de él para que no la buscara: ''Me monté en un avión, yo sabía que él llegaba y yo me iba''.