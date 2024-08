Edmundo Arrocet desvela lo que María Teresa Campos no soportaba de sus hijas: "Lo pasaba mal cuando ellas..."

"Como profesional me cae muy bien, pero no me gustó cuando me llamó un día diciéndome que había unas fotos mías con una mujer. Ella empezó a envenenar a la gente y a meter fuego, tanto ella como su hermana han inventado todo lo que han querido, inventando pestes de mí, como que yo he vivido a expensas de su madre, y es todo lo contrario, su madre me dejó dinero a deber. A mí que me digan cuántas veces, en los seis años que yo estuve allí, vinieron Carmen o Terelu a ver a su madre. A mí Carmen sí que me cae bien aunque hable pestes de mí, porque como tienen muchas horas para hablar en televisión se permiten el lujo de decir todo lo que les dé la gana".