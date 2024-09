Terelu Campos reacciona a la exclusiva de su sobrino contra Carmen Borrego: “No aguanto que mienta sobre mi hermana”

Terelu Campos se pronuncia sobre la última exclusiva de José Mª Almoguera contra Carmen Borrego

La mayor de las Campos confiesa que no esperaba la exclusiva y asegura que su sobrino miente

Exclusiva | José María Almoguera realiza una demoledora entrevista contra su madre: "Si reclama ver a su nieto, me perderá"

No hay paz en el clan Campos. En ‘¡De viernes!’, Terelu Campos reacciona a la última exclusiva de su sobrino, José María Almoguera, contra Carmen Borrego. La mayor de las Campos expresa que no comprende el comportamiento de su sobrino y también asegura rotundamente que está mintiendo sobre su hermana, Carmen.

Terelu Campos, colaboradora de ‘¡De viernes!’ se pronuncia a la última exclusiva de su sobrino, José María Almoguera, en la revista ‘Lecturas’. Una entrevista en la que el hijo de Carmen Borrego afirma, entre otras cosas, que no confía en su madre y en la que llega hasta a advertirla: "Si reclama judicialmente ver a su nieto, perderá a su hijo para siempre".

La mayor de las Campos asegura que “no esperaba la exclusiva” y opina sobre el cambio de comportamiento de José María y su ahora exmujer Paola en los últimos meses: “Hay algo que no alcanzo a comprender. Me resulta muy extraño que dos personas que no quieren hacer cosas por si les ve la prensa, luego se pronuncien con la prensa. Los dos, José María y Paola.”.

Terelu explica que durante años ambos quisieron estar muy alejados de las cámaras: “Porque yo lo que he vivido es el rechazo total, de no parecerme ni normal. Que la prensa también sabe respetar cuando tú no quieres entrar ni participar”.

Cuando Santi Acosta y Bea Archidona le preguntan en ‘¡De viernes!’ más en profundidad por la exclusiva, Terelu responde: “Ante la entrevista, creo que quien se tiene que pronunciar es él. Yo no he hablado con él, he preferido no hablar con él, porque no habría sido bueno para ninguno, soy sincera”.