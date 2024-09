Las preguntas claves en la entrevista de José María Almoguera en '¡De viernes!': "¿Es recuperable la relación con tu madre?"

Se trata de su primera entrevista en televisión y '¡De viernes!' profundizará, no solo en el conflicto que existe entre madre e hijo, también lo hará con la familia Campos en general. José María Almoguera ha decidido romper su silencio y va a contarlo todo. En el avance del programa, Santi Acosta formula unas preguntas claves para entenderlo todo.

"¿Por qué has decidido hablar ahora?", le ha dicho el presentador de '¡De viernes!'. José María Almoguera ha explicado que tiene derecho a hablar porque estos meses de silencio le han perjudicado: "Es el momento de que alguien me conozca. Los silencios me han perjudicado más que beneficiarme".