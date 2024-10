Ángel Cristo se emociona al reaccionar a las palabras de su madre y habla sobre la "ludopatía" que sufría: "Estaba celosa de mis novias"

"Se contradice muchas veces", comenzaba diciendo un Ángel Cristo muy nervioso y con la voz entrecortada. "Mi madre me fijó un objetivo y lo cumplí. Admito que he cometido errores, pero empujado y puestos en el camino por mi madre. Yo tenía que salvaguardar la seguridad de mi familia. Mi madre me hizo capitán antes que soldado. Y llega un momento en el que te crees que eres general", asegura el primogénito de la famosa vedette.