Imágenes inéditas | Así fue el momento en el que Isa Pantoja y Asraf descubrieron que iban a ser padres

Después de 17 días de retraso, Isa decidió finalmente hacerse un test de embarazo acompañada de su marido. Han sido precisamente estas imágenes las que se han emitido de manera inédita en '¡De viernes!'. "Me estoy poniendo nerviosa... Me da miedo", decía ella antes de mirar el resultado. "Mira cómo tengo el corazón", insistía.

"Me dejó que lo mirase yo. Le dije 'cari, ostras, vamos a ser padres", confesaba Asraf. Nada más descubrir el resultado del predictor, ambos se abarazaban muy emocionados: "Me muero. Te lo he dicho, que una madre lo nota", decía ella.