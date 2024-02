Yurena concede su entrevista más dura este 9 de febrero a las 22h: "Me intenté matar"

En un avance de la entrevista, hemos podido ver a la diva de la canción derrumbarse como nunca y confesar algunos detalles de su vida que había guardado en un cajón durante años. Visiblemente emocionada, declara: “Me aislé para proteger mi voz. Para poder ser cantante. Solo para conseguir un sueño que me ha costado muy caro”, añade.

No cabe duda de que la superestrella ha sufrido mucho a lo largo de su carrera, pero hay algo que ni ella ni nadie podrá arrebatarle nunca: el hito que logró cuando aún estaba empezando en la música: “La Número 1 durante diez semanas, para fastidio de todas las discográficas, era yo” , apunta en su entrevista en el espacio de Telecinco.

“Fui número uno por encima de Madonna, Backstreet Boys y Alejandro Sanz”, apunta. Pese a ese gran triunfo que guarda en su memoria, no puede olvidar los malos ratos que ha pasado: “El acoso y derribo que yo he sufrido no lo ha sufrido nadie en este país”, declara.