Silvia sufrió el rechazo de su abuelo: "No aceptaba que yo fuese una niña negra"

Silvia se ha puesto en contacto con ‘Déjate querer’ porque la versión que su familia le ha contado sobre su origen no termina de encajarle. Silvia creció junto a sus abuelos maternos y durante años estuvo escuchando historias sobre su presunto padre biológico que no terminaban de cuadrarle.

Toñi Moreno presentaba a Silvia asegurando que la historia de Silvia, lejos de ser común o fácil de contar, era especialmente compleja y dura. Silvia nace en los años 70 en Barcelona, su padre es un joven africano y su madre es hija de un matrimonio andaluz. Cuando nuestra protagonista viene al mundo no es bien recibida por su abuelo materno porque su color de piel no es blanco, si no negro, y se avergüenza de ello.