El Barcelona no falla y se lleva el liderato (2-0)

Con las varias y sensibles bajas, Valverde repitió once de entre semana, mientras que Javi Calleja recuperó su once liguero tras rotar en Europa. El 'submarino' se encerró en la primera parte, dejó descolgado a Gerard Moreno, quien tuvo un balón al palo, y gozó de la potencia de Samu Chukwueze. El Barça se manejó con cuidado para no regalar balones, pero se vio dando pases sin ritmo ni intención.

Manu Trigueros y Pablo Fornals entraron en juego y el Barça fue poco a poco perdiendo el control del partido. A los amarillos les faltó el remate, sin probar a Ter Stegen. Piqué se las tuvo con un ex del Espanyol como Moreno, y de paso le anuló, pero ni Bacca ni Ekambi dieron con la portería. En verdad no sufrió un Barça que sacó el triunfo de no encajar como no hacia desde la segunda jornada.