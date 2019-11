Ansu Fati, protagonista en la concentración de la Sub 21

Los jugadores de la Sub 21 disfrutaron junto a sus ídolos. Se saludaron, tocaron balón y jugaron un partido. Los niños dejaron claro la pasión que sienten por Ansu Fati. La joven perla española entrenó como uno más junto a sus compañeros. No pasó desapercibido para Robert Moreno, quien no dudó en charlar con el azulgrana.