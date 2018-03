Thomas Heurtel, 'Jugador de la Jornada' 23

El base del FC Barcelona Lassa Thomas Heurtel ha sido designado 'Jugador de la Jornada' 23 de la Liga Endesa, después de firmar 37 créditos de valoración en la victoria de su equipo en la prórroga (101-103) ante el San Pablo Burgos.

"Da confianza ganar así. No hemos bajado la cabeza en la prórroga. Hemos ido a tope hasta conseguir una victoria muy importante. He jugado bastante bien. He dirigido al equipo bastante bien. He podido encontrar a mis compañeros que han metido las canastas abiertas. Pero todo esto sabe mejor con la victoria", finalizó.