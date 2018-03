Tyronn Lue no volverá a entrenar a los Cavaliers hasta que resuelva sus problemas de salud

El entrenador de Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue, ha decidido dejar su trabajo hasta que se aclaren los problemas de salud que le han hecho perderse varios partidos al sufrir dolores en el pecho y dificultad para conciliar el sueño.

"Después de muchas conversaciones con nuestros médicos y Koby (Altman, el mánager general de la franquicia), hemos pensado que lo mejor para el equipo y para mi salud es que deje el trabajo por el momento. He tenido dolores en el pecho y otros síntomas preocupantes, agravados por la pérdida de sueño, durante todo el año. A pesar de que me he sometido a varias pruebas no ha habido ninguna conclusión sobre cuál es el problema exacto", explicó Lue en un comunicado.