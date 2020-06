El Barça cumple ante el Leganés (2-0) y vuelve a meter presión al Madrid

El Barça ha vuelto a enviar la pelota al tejado de su eterno rival. Otra victoria a la buchaca , dos de dos, y en un partido que no pasará a la historia, y que resolvió un chispazo del joven Fati y otra acción del de siempre. Un eslalon de Messi terminó en penalti y él mismo transformó el 2-0 para echar el telón al envite.

El equipo blaugrana no encontró su primer disparo hasta la media hora con un testarazo de Griezmann. La poblada defensa pepinera incomodaba con rigor el ataque de los locales y apenas se anunciaba peligro para la meta de Cuéllar antes del descanso. Sin embargo, pese al buen hacer del Lega en el acto inicial, el esfuerzo pasó factura a tres minutos del 45'.

Ansu Fati sacó un gatillazo al borde del área y ajustó el esférico al fondo del palo más largo. El gol desquitó a los culés y supuso un mazazo para un Lega que no lo merecía. Pero no hubo forma. La mejor evidencia de su falta de gol fue que -durante toda la segunda mitad- no hubo un solo jugador sobre el campo que hubiera marcado previamente esta temporada.