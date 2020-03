Bartomeu destaca que los capitanes del Barça aceptaron una rebaja salarial “desde el primer momento”

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que los capitanes del primer equipo de fútbol se mostraron favorables a la rebaja salarial "desde el primer momento", y que siempre trató de que fuera "algo acordado y no impuesto", y ha explicado que en el equipo de baloncesto todavía hay "una minoría que aún se lo está pensando", pero que tiene la "certeza" de que aceptará el acuerdo.

"El viernes 20, con Òscar Grau, hicimos una videoconferencia con Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto y les dijimos que queríamos que se redujeran el salario fijo, no el variable, mientras durara el estado de alarma, y dijeron sí desde el primer momento, que lo veían bien. Han pasado diez días hasta el acuerdo final, pero desde el primer día había un sí. De no haberlo, habría optado por un ERTE. Pero ahora no hay ERTE, sino un acuerdo privado con ellos", declaró en una entrevista a Mundo Deportivo.