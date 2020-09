Manchester City, PSG o Juve no quieren entrar en guerra con el Barça

Ningún equipo va a entrar en un a disputa con el Barcelona por el fichaje de Messi . El equipo azulgrana denunciaría al delantero si se marcha sin pagar la cláusula y el club que lo fiche se expondría a una sanción y pagar el importe del total del traspaso. Por eso, no hay ningún conjunto que se vaya a meter sin tener claro un pacto con el Barça.

Por otro lado, Jorge Messi negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Leo coincidió en su exitosa época en el Barça. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie", señaló.