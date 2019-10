El Clásico del 26-O aplazado, pero sin acuerdo entre La Liga y los clubes para la nueva fecha

La RFEF propuso el 18 de diciembre como nueva fecha para disputarse el partido en el Camp Nou, a la que los clubes están de acuerdo. La Liga, por el contrario, dice que no a esa fecha puesto que cae en miércoles y podría haber consecuencias negativas con las televisiones al sacar el partido de fin de semana. Su presidente Javier Tebas decía sobre el tema: "Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día, me parece que poner el Clásico ese día no es entendible, no puede ser. Habrá que sentarse y establecer que fecha".