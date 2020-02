Nikola Mirotic, del FC Barcelona, primer BWIN Best Performer

El internacional con la selección española, es una pieza fundamental en el esquema de Svetislav Pesic, no solo en anotación, si no que es clave gracias a su contribución al rebote. En esta ocasión fueron 9 rechaces, tan solo a uno de conseguir un nuevo doble-doble. Su porcentaje de tiro en esta jornada no fue sublime como en ocasiones anteriores: 3/8 en tiros de dos y 2/5 en triples, resultando en un global de 5/13 (apenas un 38%). A pesar de ello, supo trabajar bien en el ataque estático, recibiendo 5 faltas y anotando 8 de los 10 tiros libres que lanzó. Su actuación le valió para acabar con 23 créditos de valoración, ganándose de esta forma, el honor de ser nuestro primero BWIN Best Performer.