Florentino Pérez, en El Larguero: "La Superliga es un proyecto en 'stand by"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez , aseguró que "la Superliga sigue existiendo" aunque el proyecto siga en "stand by" tras la renuncia de los seis clubes ingleses, los tres italianos y el Atlético de Madrid , los cuales han dinamitado el nuevo formato de competición europea.

"La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by", indicó Florentino Pérez en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser. "Creo que no lo hemos presentado bien, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo bien", añadió el presidente del Real Madrid.