Sainz: "Me siento bien y esa confianza ha crecido con la pretemporada"

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha explicado "si hay una carrera para la que estás listo es Australia", ya que todos los pilotos se preparan "durante meses" para el estreno del Mundial de Fórmula 1, añadiendo que se encuentra "bien" y que la confianza con la encara la nueva temporada "ha crecido con la pretemporada".

"Me siento bien y esa confianza ha crecido con los test de pretemporada. Obtuvimos una gran cantidad de datos y tanto desde el punto de vista personal como de equipo sabemos que tenemos que comenzar la temporada en Australia con una nota brillante. Pondremos todo nuestro esfuerzo para lograrlo", prometió Sainz en la web de su equipo.

El madrileño subrayó que "si hay una carrera para la que estás listo es Australia". "Estás pensando y preparándote durante meses, así que es una carrera que te genera mucha motivación. Durante estos meses he entrenado mucho, he pilotado en el Rally de Montecarlo y he disfrutado de la pretemporada en Barcelona. Ahora ha llegado el momento y tenemos que volver a enfocar el cuerpo y la mente en obtener los mejores resultados en 2018", dijo.