Machín: "No venía solo para ver cómo era el Bernabéu"

El entrenador del Girona, Pablo Machín, se mostró orgulloso del desempeño de sus jugadores, en una derrota "agridulce" por 6-3 contra el Real Madrid, con cuatro goles de Cristiano Ronaldo y un doblete de Christian Stuani, en la que los suyos demostraron que no llegaron al Santiago Bernabéu "solo para ver cómo era".

"Que nos hayan hecho seis goles y, por momentos, parecer vulnerables, no me gusta. Habrán pasado muchos por aquí sacando pecho de haber sido valientes, pero no venía aquí solo para ver cómo era el Bernabéu. El resultado dice que estamos lejos del Real Madrid pero lo positivo es haber hecho esos goles", comentó en la rueda de prensa posterior al choque.