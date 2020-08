El Atlético vive otro disgusto en Lisboa y dice adiós a la Champions ante el Leipzig

El técnico rojiblanco reconoció en rueda de prensa tras el duelo en el Estadio José Alvalade de Lisboa que el conjunto alemán fue mejor y mereció ese 2-1 final. "No podemos no hablar de lo que se vio. Nos costó tener chispa, tener presión, ganar duelos. Cortaban la jugada enseguida muy bien para que no progresáramos. Logramos meternos en el partido en el minuto 70 y ahí ya no pasaba lo mismo. Vino el segundo gol y ya el tiempo corría en contra", afirmó.