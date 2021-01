El Atlético, un líder total e indiscutible con posesión, remate, gol y Oblak

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que su equipo está "compitiendo muy bien" , y rechazó polémicas por los cambios de sus estrellas ya que "no está escrito" que los futbolistas tengan que estar los 90 minutos en el campo.

"Dembélé no ha debutado porque no he visto el momento para que entre, Suárez estaba haciendo un partido bueno, ha salido muchas veces en el 60-70, hemos buscado el momento que el equipo lo necesitaba", dijo sobre el posible cansancio acumulado de Luis Suárez.