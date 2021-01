El Atlético remonta al Valencia y mantiene la diferencia en el liderato

Los de Diego Pablo Simeone lo hicieron fácil ante un rival que, a pesar de no vivir sus mejores tiempos y verse dos puntos por encima del descenso, guarda calidad y mucho cartel. Los de Javi Gracia se adelantaron en un buen arranque con un golazo de Racic pero el líder siguió a lo suyo, ganar y ganar para marchar a otro nivel con 47 puntos y un partido menos que blancos (40) y culés (37).

"Dembélé no ha debutado porque no he visto el momento para que entre, Suárez estaba haciendo un partido bueno, ha salido muchas veces en el 60-70, hemos buscado el momento que el equipo lo necesitaba", dijo Simeone en rueda de prensa, en una primera pregunta sobre el posible cansancio acumulado de Luis Suárez.