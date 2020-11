El Barcelona golea en Kiev con los más jóvenes al mando y se mete en octavos de la Champions

No estaba Messi, ni De Jong , ambos descansando, tampoco los lesionados Piqué, Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto... una larga lista a la que supo sobreponerse un Barça venido a más en la segunda mitad , obligado a mostrar una reacción tras su derrota en el Metropolitano y a las dudas que comienza a generar el proyecto de Ronald Koeman.

"En la segunda parte dominamos, hicimos muy buen juego y marcamos cuatro goles. Es para estar contento", añadió Koeman. "Hemos hecho cosas que no hicimos en el partido de ida, sobre todo cosas tácticas, además de mantener la concentración. En Barcelona no faltó un poco, pero hoy no. Hemos jugado muy bien en el centro del campo y pudimos controlar hasta el último minuto", explicó.