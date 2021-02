Mbappé se corona ante Messi y da una exhibición en la goleada del PSG al Barça

"Está claro que el resultado no es el mejor, es una derrota fuerte y contundente, pero no está todo perdido. No podemos tirar la toalla. Quedan 90 minutos, si no quedan más, y tenemos que ir allí con la mejor actitud posible. Tenemos que intentarlo porque es cierto que ellos han sacado el resultado que le gustaría sacar a cualquiera", dijo Guillermo Amor en declaraciones a Movistar +.