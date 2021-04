El Barcelona sufre para ganar al Valladolid y ya piensa en el Clásico del sábado

El conjunto catalán se situó a un punto del Atlético de Madrid y tiene en su mano llevarse la carrera por el título, aunque no firmó un partido brillante , sobre todo en su primera mitad, y hasta el final no se deshizo de un rival que hizo méritos para sacar algo más valioso, pero que al final fue castigado cuando estaba con uno menos con una expulsión, quizá, discutida de Óscar Plano.

Para el neerlandés, el cambio de sistema al descanso fue para cambiar la imagen de la primera parte. "No sólo en nuestro ataque sino en el juego desde atrás y nuestra presión tampoco ha sido muy buena. Desde el principio he visto al equipo un poco lento, cansado, no tuvimos el control y por eso cambiamos nuestro sistema y poco a poco hemos mejorado en la segunda parte", remarcó.