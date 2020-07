El Barcelona certifica el descenso del Espanyol y mete presión al Madrid

La rivalidad deportiva entre Barça y Espanyol seguirá vigente en el entorno, entre aficiones, en discusiones familiares y entre compañeros de trabajo. Pero no se trasladará al césped, en Liga, por lo menos hasta la temporada 2021/22. Eso si el Espanyol logra recuperar la categoría al primer intento.

"Seguramente, no hemos hecho un gran partido, nos han dificultado mucho la defensa que ha hecho el Espanyol. Ha sido muy intensa, no hemos encontrado espacios ni hemos tenido precisión para manejarnos ahí dentro. Han salido también con peligro", dijo Quique Setién en declaraciones a Movistar Plus.