Benzema y Neymar, listos para el PSG - Real Madrid: sin 'excusas' en el Parque de los Príncipes

Karim Benzema aseguró que se siente "mucho mejor" de los problemas físicos que le tienen sin jugar desde finales de enero y que aunque no va a "tomar riesgos" de cara al partido de este martes ante el PSG en la Liga de Campeones, él "siempre" va a "forzar y a pensar" por su equipo.

"Llevo muchas horas de trabajo, me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar el partido, pero está claro que me siento bien y ahora tengo que tener más sensaciones en el campo", señaló Benzema este lunes en rueda de prensa.