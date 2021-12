El Barcelona retrocede 20 años y cae en la fase de grupos de la Champions

Al descanso se llegó con 2-0, obligando al Barça a un milagro que nunca llegó ni a ser esbozado. Los blaugranas se acercaron poco y sin peligro, acentuando que el gran problema del equipo sigue siendo la falta de gol . Y, sin gol, no hay triunfo ni billete a octavos posible.

Por su parte, el Sevilla necesitaba ganar y no lo hizo. Ni tan siquiera rascó el empate a última hora, ni tan siquiera puso contra las cuerdas a un rival que ha ganado todos sus partidos esta temporada como local. No era fácil la empresa, pero no hubo ni carne en el asador, ni la piel en el campo, ni nada por el estilo...