Luis Enrique no está preocupado por la falta de gol de España ante Holanda

"Hemos generado ocasiones claras, también el rival, pero de verdad que no me preocupa la falta de gol. Tengo muy buenos delanteros y -además- el gol es obra de todo el equipo, no sólo de los de arriba. Igual pasa cuando defendemos, aunque es evidente que me encantaría que pudiéramos materializar más ocasiones", indicó Luis Enrique en rueda de prensa.