España firma una faena memorable ante Alemania con un 'hat-trick' de Ferrán Torres

La 'Roja' necesitaba ganar a la tetracampeona del mundo para sacar el billete para la 'F4' de octubre de 2021 y para ello no sólo se tenía que agarrar a su mejor versión, la que no había aparecido en las dos últimas ventanas, sino a una mejoría ofensiva . Pero fue capaz de esmerarse en las dos facetas, más una buena disciplina defensiva, ni siquiera alterada por la pérdida de su líder antes del descanso, para entregar una faena de mucho mérito y, sobre todo, ilusionante de cara al futuro .

"El partido me alegra por los jugadores porque el resultado no deja de refrendar lo que trabajas y buscas en los partidos. En los anteriores no hemos llegado al resultado, quizá porque tampoco fuimos precisos, pero dije que era optimista y no era ninguna pose", apuntó Luis Enrique en rueda de prensa tras el partido.