España comienza con un tropiezo ante Grecia la fase de clasificación para Catar 2022

"¿Decepción? Catalogarlo como os apetezca, no esperábamos este resultado, no lo merecemos, merecíamos ganar por un gol, el resultado justo que campeaba en el marcador antes de que ellos marcaran. Para mí no es decepción. Lo que sí es cierto es que no hemos estado a la altura de este tipo de partidos para solventar las complicaciones", analizó Luis Enrique en rueda de prensa.