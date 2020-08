Ronald Koeman llega con las ideas claras al Barcelona: “Vamos a tomar decisiones”

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman , prometió "cambios" en la primera plantilla culé porque no pueden permitirse "la imagen" ofrecida ante el Bayern Múnich y dejó clara su intención de contar con Leo Messi, al que "no sabe si tiene que convencer" porque "tiene un año más de contrato".

"No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo y siempre quieres tener al mejor en tu equipo . Por mi parte, como entrenador, me encantaría trabajar con Messi porque te gana partidos. Si saca el rendimiento que él siempre ha demostrado estaríamos contentísimos si quiere quedarse. Tiene todavía contrato y es jugador del Barcelona . Pero a partir de hoy hay que hablar con él", dijo Koeman en su presentación.

"Vamos a trabajar y hablar con varios jugadores si tenemos que tomar decisiones. Ojalá que Messi siga más años aquí. No hablo de jugadores en concreto -salvo Messi porque es diferente-. Hay jugadores con contrato, primero tengo que hablar con ellos y luego -si hay cosas más claras- se dirán, pero aquí no voy a hablar sobre si esos jugadores seguirán o no", añadió el flamante técnico culé.