El Barça se cita en una 'final' ante el Galatasaray para la semana del Clásico

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández , reconoció que no hicieron lo que tocaba ante el Galatasaray, en el empate (0-0) en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga Europa en el Camp Nou, y reiteró que el partido "espeso" que hicieron les costó una victoria que cree, no obstante, que merecieron.

"La desventaja es no haber ganado, no hemos hecho los deberes. Sensación mala porque no es un buen resultado jugando en casa. Hemos estado espesos en la primera parte, en la segunda hemos estado un poco mejor. Pero cuando bajas la intensidad, se iguala todo", reconoció en rueda de prensa.