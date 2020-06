Setién: “Los resultados no dependen puntualmente de mí”

"No pasó nada. Una indicación y ya está. No sé qué quieres que te comente. Es verdad que siempre hay controversias . Igual que en la vida, cada uno tiene su manera de ver las cosas y de pensar, es normal que haya diferencias a veces en las decisiones que tomamos. Yo tampoco era un jugador fácil, porque tienes tu visión de las cosas ", manifestó en rueda de prensa.

A nivel personal, sí reconoció que no había vivido algo así antes. "No tengo problema en admitir que esta situación que estoy viviendo es nueva para mí, a este nivel. Te vas enterando cada vez de más cosas y vas haciendo lo que realmente quieres hacer . Esto son procesos y el tiempo va colocando a cada uno en su lugar", se sinceró.

También cree que el ruido es mediático, no interno en el equipo, y apuntó al empate en Vigo como foco del problema. "Cuando no hay victorias, cuando una jugada aislada como la de la falta nos cuesta el empate y no ganas, todo el mundo saca puntas. Es el circo en el que estamos montados. Hay momentos puntuales en que alguno no puede estar de acuerdo, pero no percibo ningún problema que sea digno de mención, ni mucho menos", concluyó.