Messi no sigue en el Barcelona: las razones de su adiós

Leo Messi no seguirá en el Barcelona. El Barça explica que había llegado a un acuerdo con Messi, pero han sido otros problemas los que hacen al argentino abandonar el club de toda su vida, donde debutó en el primer equipo en 2004 aunque jugaba desde mucho antes tras su llegada al club en las categorías inferiores.

"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona . Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", informa el Barça en un comunicado.

Este acuerdo existente entre el '10' y el Barça no puede ver luz verde debido a esas trabas económicas dentro del marco normativo actual de LaLiga. El FC Barcelona, no obstante, no ha podido solucionar los problemas relacionados con el límite salarial de su plantilla para poder inscribir a Messi.