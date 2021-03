El Barcelona cree en la Liga y lo demuestra con una goleada al Huesca

El Barcelona no desaprovechó la ocasión y se colocó a cuatro puntos del líder Atlético de Madrid en LaLiga Santander 2020-2021 tras golear por 4-1 a la SD Huesca , rival al que tumbó gracias en buena parte a dos golazos de un Leo Messi de récord y de Antoine Griezmann, y sin la necesidad de apretar el acelerador.

El conjunto de Ronald Koeman sigue dejando muestras de su mejoría para el tramo final del torneo doméstico y no desaprovechó un nuevo empate colchonero para encontrar ya definitivamente su rastro. Lo hizo con una buena primera parte y una segunda más con el freno de mano puesto ante un colista, cuyo intento de resistencia se vino abajo tras dos imponentes zurdazos y que se fue de vacío del Camp Nou pese a que un extraño penalti le hizo tener opciones al descanso, finiquitadas al inicio de la segunda mitad.

"La decisión duró cuatro o cinco minutos y eso quiere decir que el VAR ha entrado, y si entra es que no es penalti, todo el mundo ha visto que Marc no ha tocado al delantero del Huesca. No entiendo como se puede pitar y complicarse tanto", se quejó Koeman en la rueda de prensa posterior al partido.