Messi vuelve a los entrenamientos y ya prepara la pretemporada a las órdenes de Koeman

Messi, que decidió que quería dejar el club y optó por no presentarse a los entrenamientos en el inicio de la pretemporada, explicó en una entrevista que se quedaba, a regañadientes, para no llevar al club a juicio ante la negativa de la Junta Directiva a dejarse salir .

El club, que hizo de Messi imagen de lanzamiento de la tercera equipación del equipo, publicó en redes sociales una foto del argentino entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con el emoticono de una cabra, pues en inglés es 'goat' y sirve de recurso para 'the Greatest Of All Times' ('El mejor de la historia').