Pedri asombra al Camp Nou con un caño 'estilo Iniesta': "Me recuerda mucho"

El técnico azulgrana elogió también a un Pedri que dejó una actuación de quilates, para disfrute de un Camp Nou que se fue "orgulloso" de su equipo. "A nivel de talento no he visto en el mundo uno como él, no lo hay. Recuerda mucho a Andrés Iniesta. De talento puro, es el mejor del mundo, seguro", dijo.