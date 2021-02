Gerard Piqué no oculta el estado de ánimo del Barcelona: “Es difícil de asimilar”

Gerard Piqué ha asegurado que el empate ante el Cádiz (1-1) es "un golpe duro" y "duele muchísimo" , sobre todo después de la derrota en 'Champions' esta misma semana ante el Paris Saint-Germain y porque les ha impedido acercarse al líder Atlético de Madrid , aunque cree que luchar por el título de LaLiga Santander "no" es "inasumible", a pesar de que está "difícil".

Aun así, el central azulgrana no cree que LaLiga esté perdida, a pesar de que se encuentran a siete puntos de los rojiblancos. "En cada partido que no ganas, tus opciones se reducen un poquito. Creo que LaLiga va para largo. Hay una distancia importante, pero no inasumible. Dependerá de cómo afrontemos los próximos partidos. Ellos están adelante, pero van a perder puntos", manifestó.