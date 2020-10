Real Madrid y Barcelona empiezan la Champions en su peor momento: sin gol y con el Clásico a la vista

Real Madrid y Barcelona no han empezado la temporada de la mejor manera y aunque por los números no están lejos de la cabeza , las sensaciones no son buenas en ninguno de los dos equipos. Messi y Benzema solo han marcado un tanto en los que va de Liga, y los dos empiezan la Champions con una derrota tras el parón de selecciones. El Clásico espera este sábado en el Camp Nou.

A Koeman no le gustó su equipo ante el Getafe. "Ha sido un partido muy disputado. No me gusta hablar del árbitro. Si ves las faltas y las tarjetas, se puede opinar de esto. Intentamos jugar y han cortado mucho. Hay que pensar en uno mismo, por qué hemos perdido. Después hay árbitros y hay VAR, no sé si hemos tenido VAR esta noche pero mirar a uno mismo es lo más importante", añadió.