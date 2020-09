El Madrid vuelve a fallar en la puntería: Zidane reconoce que les falta gol

"Siempre vamos a por el partido, son dos puntos perdido s. Nos ha costado hacer ocasiones, sobre todo en la segunda parte. En general, fue buen partido porque defensivamente no concedimos nada , pero nos faltó un poco de acierto arriba", comentó Zidane en rueda de prensa.

No obstante, aseguró estar "contento" del partido . "En general, lo que hicimos lo hicimos bien defensiva y ofensivamente. Nos ha faltado gol, claridad arriba, cuando hemos tenido ocasiones de gol en la primera parte. Jugamos bien 40 minuto s. En la segunda parte nos ha faltado crear ocasiones. Pero en general estoy contento", aseguró.

Pese a esa falta de acierto, no quiso cambiar de dibujo y meter más delanteros. "No hemos cambiado el dibujo. Puedes cambiar al punta, pero si metes dos delanteros cambia el dibujo y no quería hacerlo. Había que meter jugadores de banda, y es lo que hicimos", explicó.