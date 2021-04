El Madrid tropieza en Getafe y el Atlético aprovecha para volver a distanciarse

El Real Madrid no pudo (0-0) con el Getafe en la jornada 33 de LaLiga Santander celebrada en el Coliseum Alfonso Pérez, un paso en falso de los blancos en su persecución al líder Atlético de Madrid , una semana después de ganar el 'Clásico'.

"No tengo nada que decir, el árbitro está ahí para decidir si es fuera de juego o no. Hay que felicitar también a los jugadores, no ha sido fácil, en defensa estuvimos muy bien. Quedan muchos puntos", dijo en rueda de prensa en el Coliseum, preguntado por el fuera de juego que anuló un gol a Mariano.