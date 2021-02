El Madrid mejora en el juego ante el Valencia y mantiene la presión al Atlético

El Real Madrid ha firmado su tercera victoria consecutiva en LaLiga Santander al superar, con goles de Karim Benzema y de Toni Kroos , a un apático Valencia en el Alfredo Di Stéfano (2-0), un resultado que le permite no ceder en su persecución al líder Atlético.

Zidane no quiso entrar en una posible modificación de la competición, con menos jornadas o equipos. "No voy a entrar en eso, es una victoria para nosotros importante, ya bastante lío tenemos nosotros. El calendario es el que es, no tuvimos una pretemporada normal, hay muchas lesiones, espero recuperar a mis jugadores que es lo más importante", afirmó.