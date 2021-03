El Madrid se aleja del Atlético antes del derbi: “La idea es que Benzema esté”

El Real Madrid se volvió a complicar sus opciones de pelear por el título de LaLiga Santander 2020-2021 después de tropezar ante la Real Sociedad , rival ante el que sólo pudo empatar a un gol en el Alfredo Di Stéfano gracias a un gol en los compases finales de Vinicius , pero que no evitó que los de Zinédine Zidane no puedan optar ya al liderato el próximo domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Cambiamos a tres centrales porque no me gustó el inicio en la presión. Luego cambiamos rápidamente y al final dominamos el partido, pero tuvimos tres o cuatro ocasiones en la primera parte y no las metimos. En la segunda también, y menos mal que entró uno, y aunque perdemos dos puntos porque jugábamos en casa, estoy contento con lo que hicimos", señaló Zidane en rueda de prensa tras el partido.