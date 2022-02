Xavi Hernández, tras empatar con el Nápoles: "Solo han faltado los goles y ganar el partido"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández , calificó de "combate nulo" el partido contra el Nápoles en el Camp Nou (1-1) y de "pena" el tener que jugarse el pase a los octavos de final de la Liga Europa en el estadio Diego Armando Maradona, después de un partido en que no tuvieron acierto pero si el juego y el dominio .

"Ahora estoy triste, da rabia haber perdonado tanto porque fue un partido de como mínimo ganar. Me quedo corto, por ocasiones y dominio y juego. Es una pena este combate nulo y jugárnosla en Italia. Pero me voy contento por el juego, jugando así ganaremos más que no perderemos", manifestó en rueda de prensa.